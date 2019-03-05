Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что проблемы с ногой арестованного футболиста Александра Кокорина связаны с его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом, сообщает "Интерфакс".

"Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес", — сказал Максименко, который курирует в ведомстве вопросы оказания медпомощи заключенным.

"Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет", — добавил замдиректора ФСИН.

Он подтвердил, что в связи с жалобой на боль в ноге, Кокорину были проведены медицинские процедуры, после чего на ноге образовалось легкое покраснение, "которое помазали зеленкой и оно уже заживает".

Ранее представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков заявил, что Кокорин не получал ожогов в результате лечебных процедур в СИЗО "Бутырка", о чем сообщил ряд СМИ.

По данным УФСИН, по распространенной информации была проведена проверка, "в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи у Кокорина".

"В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное", — сказал Цыганков.