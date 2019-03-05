Компания Google провела внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что сотрудники мужского пола получали меньше денег, чем женщины за ту же самую работу. Результаты опубликованы в официальном блоге Google.

Прошлой осенью бывшие сотрудницы компании подали против нее коллективный иск о дискриминации при оплате труда. Они утверждали, что Google назначает женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам с таким же образованием, опытом и уровнем подготовки.

Отмечается, что компания по результатам анализа скорректирует вознаграждение почти 11 тысячам своих сотрудникам, заплатив им в общей сложности $9,7 млн.

Также Google заверяет, что назначает зарплаты сотрудникам при помощи алгоритма, который учитывает выполняемую работу, производительность и местоположение сотрудника.