"Подводную лодку Гитлера" нашли в Антарктике через Google Earth

Исследователи через Google Earth нашли очередную "подводную лодку Гитлера", заключенную во льдах Антарктики, сообщает телеканал "360".

Собственное исследование опубликовал на YouTube пользователь под ником MrMBB333. Анализируя кадры сервиса Google Earth, он пришел к выводу, что скрытый под ледяным покровом предмет серебристого цвета является субмариной фюрера.

"Если посмотреть на верхнюю часть, то можно заметить нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем. Не могу утверждать, что это подводная лодка, но очень похоже", — прокомментировал автор свое видео.

В качестве подтверждения приведены макеты и фотографии различных моделей подводных кораблей.

Теории о подводном флоте Гитлера появились еще в 1937 году. Тогда фюрер отправил в Антарктику научную экспедицию. Многие конспирологи уверены, что здесь располагалась секретная военная база нацистов.