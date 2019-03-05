Частный кинофонд Абрамовича будет финансировать до 15 проектов в год

Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный Романом Абрамовичем, готов финансировать 10-15 кинопроектов в год, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу фонда Антона Малышева.

Ранее стало известно, что Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Исполнительным директором стал Малышев, который до осени прошлого года занимал аналогичную должность в Фонде кино. Абрамович — единственный учредитель фонда.

"Общий объем инвестиций на данный момент на три года составит 6 млрд рублей. Инвестор пока один, Millhouse. Ведем работу по формированию пула инвесторов. Исходя из данных инвестиций, сейчас речь может идти про 10-15 проектов в среднем в год", — сообщил Малышев.

Он отметил, что средства будут выдаваться на условиях инвестиций: "Мы хотим показать, что на российском кино можно зарабатывать".

По словам Малышева, технологии оценки проектов в фонде рассчитывают взять по аналогии с технологиями Фонда кино, "которые годами доказывали эффективность".

Как говорится в документах "Кинопрайма", "объем инвестиционного капитала в 2019 году — 1 млрд рублей, в 2020 — 2 млрд, в 2021 году — 3 млрд рублей". Фонд будет выделять до 50% сметной стоимости производства кинопроектов, а объем средств, выделяемых на прокат, составит до 100 млн рублей.

По данным "Ведомостей", частный кинофонд Абрамовича профинансировал свой первый проект — производство фильма "Фея" режиссера Анны Меликян.