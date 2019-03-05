Увеличение в 20 раз штрафа за оскорбление власти одобрили в Госдуме

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал повышение штрафа в 20 раз за оскорбление символов власти в интернете, сообщается на сайте комитета.

Изменения вносятся в ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство").

В первом чтении предлагалось ввести штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток. Этим предлагали карать за распространение в интернете материалов, выражающих неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть.

Во втором чтении депутаты одобрили предложение, согласно которому размер взыскания увеличивается.

Теперь нарушитель должен будет выплатить от 30 до 100 тысяч рублей, причем за повторное оскорбление ему будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

В среду, 6 марта, комитет передаст поправки на рассмотрение Госдумы.