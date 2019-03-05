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Милонов назвал телеведущую Малышеву "лучиком света"

, ИА "Амител"
В качестве отрицательного примера Милонов привел "матерщинника Сергея Шнурова"
Милонов подчеркнул, что Малышева популяризирует здоровый образ / Фото: life.ru

Милонов подчеркнул, что Малышева популяризирует здоровый образ / Фото: life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с агентством новостей "Москва" заступился за телеведущую Елену Малышеву, которую раскритиковала общественность за "танец матки" в программе "Жить здорово!".

"Не буду обсуждать танец полового органа или еще чего-нибудь, но за ту часть, которую я видел, когда она боролась с диабетом, я хочу сказать ей спасибо, даже если что-то было выходящее за рамки. За то, что я лично видел, хочется поблагодарить. Да, у всех есть свои нюансы, и у меня тоже, но это одна из лучших передач на Первом канале", — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что Малышева популяризирует здоровый образ в жизни в России и сама является "светом здоровья".

В качестве отрицательного примера Милонов привел "матерщинника Сергея Шнурова", который, по его словам, негативно влияет на молодежь, подсказывая им, как лучше "снять трусы перед камерой".

Ранее Малышева в интервью радиостанции "Говорит Москва" ответила на критику в свой адрес. Она подчеркнула, что формат передачи о здоровье предусматривает не чтение лекций, а развлекательное просвещение, поэтому она не увидела ничего предосудительного в использовании ростовых фигур.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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