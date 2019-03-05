Платные вытрезвители предложили создать сенаторы Совфеда

Комитет Совфеда по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей, пишет РБК со ссылкой на председателя комитета, одного из авторов документа Валерия Рязанского.

Законопроектом предлагается передать региональным властям полномочия по созданию подобных учреждений на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. По словам Рязанского, оплачивать пребывание в этих заведениях будут сами граждане, хотя механизм оплаты пока не разработан.

Сенатор уточнил, что региональным учреждениям необходимо придать такую правовую форму, чтобы за их услуги платили те, кто ими пользуется. В настоящий момент вытрезвители не имеют права требовать деньги с пациентов. Таким образом, их деятельность оплачивается за счет налогоплательщиков.

"Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина – это смешно", – сказал Рязанский.