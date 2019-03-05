КамАЗ и легковушка слетели в трассы в Горном Алтае после "пьяного" ДТП

В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля / Фото: 04.мвд.рф

Столкновение грузовика КамАЗ и легкового автомобиля Toyota Corolla произошло в Горном Алтае – в результате ДТП пострадал мужчина.

Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась 4 марта на первом километре автодороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана.

"Предварительно установлено, что 38-летний житель Шебалинского района, управляя автомобилем Toyota Corolla с признаками алкогольного опьянения, при движении со стороны села Черга в направлении села Беш-Озек, при проезде узкого участка дороги не выполнил требования дорожного знака приоритета 2.6 – "Преимущество встречного движения" и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ-5511 под управлением 33-летнего жителя села Майма", – уточняют в полиции.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами был госпитализирован пассажир автомобиля Toyota – мужчина 1977 года рождения.

Водитель автомобиля КамАЗ был трезв. У водителя легковушки был взят анализ крови на наличие алкоголя. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.