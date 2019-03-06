В Масленицу, когда буквально на каждом углу пекут ароматные блины, придерживаться диеты особенно сложно. Предлагаем пойти на компромисс с собственными установками и приготовить облегченный вариант этого традиционного блюда, заменив или исключив некоторые ингредиенты.
Блины без яиц
Блины без яиц / Фото: рецепты-блинов.рфЧто потребуется?
- 250 мл молока (нежирного);
- 250 мл воды;
- 20 ст. ложек муки;
- 6 ст. ложек растительного масла без запаха;
- 3 ст. ложки (без горки) сахара (или заменитель сахара по вкусу);
- 1 ч. ложка соли;
- четверть ложки соды;
- четверть ложки уксуса.
Как готовить?
Сыпучие ингредиенты (кроме соды) и масло смешать в одной емкости, постепенно добавляя разведенное водой молоко. Можно использовать блендер. Дать тесту настояться 30-40 минут, а затем добавить гашеную уксусом соду. Тесто получится очень жидким, но благодаря этому блины будут тонкими.
Блины из льняной муки
Блины из льняной муки / Фото: piramida-samara.ru
Что потребуется?
- 2 яичных белка;
- 10 гр. растительного масла;
- 140 мл нежирного молока;
- 190 мл нежирного кефира;
- 125 гр. муки из семени льна;
- щепотка соли;
- треть чайной ложки соды.
Как готовить?
Яичные белки взбить с солью, добавить растительное масло и молоко. Погасить соду в кефире и соединить с остальной массой. После этого небольшими порциями ввести в тесто льняную муку. Смесь должна быть похожа на тесто для оладий. Перед выпечкой оставить тесто на 25 минут.
Блины на газированной воде
Блины на газированной воде получаются тонкими / Фото: polzavred.ru
Что потребуется?
- 1 стакан сильногазированной минеральной воды;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан кипятка;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1 щепотка соли;
- 1 ст. ложка сахара или заменитель сахара по вкусу.
Как готовить?
Муку просеять и смешать с сахаром и солью. Добавить газировку, перемешать и оставить на 30 минут. В кипяток влить растительное масло, а затем добавить смесь в основу для теста. Блины получатся тонкими.
Блины на кефире с отрубями
Блины с отрубями / Фото: razdva-i-gotovo.ru
Что потребуется?
- 1 ст. нежирного кефира;
- 2 яйца;
- 2,5 ст. ложки отрубей;
- 0,5 ч.л. соды
- соль и сахар по вкусу.
Как готовить?
Залить отруби кефиром и дать настояться 1,5 часа. В отдельной миске взбить яйцо, влить его в разбухшие отруби, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Если вы ограничиваете потребление муки, такие блины станут хорошей альтернативой.
Гречневые блины на миндальном молоке
Гречневые блины на миндальном молоке / Фото: covkysom.ruЧто потребуется?
- 60 гр. гречневой муки;
- половина чайной ложки разрыхлителя;
- 2-4 упаковки стевии (заменитель сахара);
- соль на кончике ножа;
- половина чашки несладкого ванильного миндального молока.
Как готовить?
Смешать гречневую муку, подсластитель, разрыхлитель и соль. Перемешивать, постепенно добавляя миндальное молоко.
Комментарии
Блины на газированной воде
весело можно еще спирта добавить\
мука нет яицо не нать молоко тож
и мы тут не про деньги
мы про креатив. фигуры. статуй.
в общем принято к действию
пушистик какойто
приешел. да еще кто то придумал делать стейки говяжьи из
фекалий . вроде норм .но стоят также пока.