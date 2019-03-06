2018 и 2019 годы можно смело назвать революционными для микрофинансового сегмента страны. Нововведения и жесткие ограничения от Центрального Банка, направленные на защиту интересов клиентов, привели к серьезным изменениям в деятельности микрофинансовых организаций (далее по тексту – МФО), сократив число мошеннических фирм и снизив количество проблем с коллекторами. Сейчас в МФО отсутствуют серьезные переплаты, а процентные ставки снизились до беспрецедентных показателей. Кроме того, всем гражданам стали доступны онлайн-займы на карту, ведь чтобы получить больше прибыли в новых, изменившихся условиях и сформировать клиентскую базу, кредиторы начали выдавать микроссуды дистанционным путем. Для клиентов микрофинансовых организаций все это – хорошие новости.

Как изменился рынок для клиентов МФО?

Еще недавно клиенты постоянно жаловались на работу микрокредитных организаций. Высокие проценты, отсутствие защиты данных, жесткость коллекторов и служб безопасности – все эти проблемы возникали постоянно. Но теперь все кардинально изменилось. Рынок МФО стал пользоваться большим спросом у заемщиков. Ограничения регулятора и жесткая конкуренция между кредиторами обеспечивают клиентам сразу ряд ценных преимуществ:

Появились онлайн-займы на карту. Получить ссуду можно через интернет, не выходя из дома. Нужен лишь гаджет с выходом в глобальную сеть и скан общегражданского паспорта.

Получить ссуду можно через интернет, не выходя из дома. Нужен лишь гаджет с выходом в глобальную сеть и скан общегражданского паспорта. Доступен заем под ноль процентов, и это не миф. МФО предлагают такой вид займа с целью привлечения новых заемщиков. Кредит сроком на 5-7 дней без процентов пользуется колоссальным спросом.

МФО предлагают такой вид займа с целью привлечения новых заемщиков. Кредит сроком на 5-7 дней без процентов пользуется колоссальным спросом. Разрабатываются специальные кредитные продукты. Они предназначены для определенных слоев населения – например, для людей старше 60 лет. Им предлагаются очень гибкие условия и минимальная переплата.

Они предназначены для определенных слоев населения – например, для людей старше 60 лет. Им предлагаются очень гибкие условия и минимальная переплата. Бесплатная помощь консультанта. В МФО можно получить информацию о своей кредитной истории, узнать, какие шансы на одобрение ссуды. К тому же вам подберут кредитный продукт, учитывая индивидуальные параметры.

В МФО можно получить информацию о своей кредитной истории, узнать, какие шансы на одобрение ссуды. К тому же вам подберут кредитный продукт, учитывая индивидуальные параметры. Срочные кредиты. Онлайн-заем на карту выдается сразу: вы не ждете несколько дней одобрения. Схема предельно проста: подаете заявку через интернет, ждете одобрения максимум полчаса, вводите номер карты и получаете деньги.

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