Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае в связи празднованием 8 Марта, сообщает компания "Алтай-Пригород".
Так, в пятницу, 8 марта, отменят четыре электропоезда:
- №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);
- №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7 часов 1 минуту, прибытие в 7 часов 40 минут);
- №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);
- №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).
9 марта данные поезда будут восстановлены в расписании.
Расписание движения остальных пригородных и электропоездов останется прежним.
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