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Живу в бабьем царстве: алтайские политики рассказали о роли женщин в жизни

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Опрос депутатов в канун 8 Марта
Какую роль сыграли женщины в судьбе депутатов Алтая / Фото: nversia.ru

Какую роль сыграли женщины в судьбе депутатов Алтая / Фото: nversia.ru

Мужчина играет первую скрипку, женщина – дирижирует, сказал один умный человек. Портал Amic.ru обратился к нескольким депутатам Алтайского края с вопросом: какое значение в их жизни имеют женщины.

Юрий Матвейко, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС):

"Какое значение в моей жизни имеют женщины? Да я живу в бабьем царстве: жена, две дочери, мама, бабушка. Я самый старший в семье из мужчин. Поэтому 8 Марта – особенный праздник, ведь каждой надо уделить внимание по-своему. И я счастлив, что меня окружают женщины. А с женой мы знакомы с первого класса школы. В детстве я был "разбойником", и, конечно, даже подумать не мог, что в параллельном классе учится моя будущая жена. Дружить мы начали в 10-м классе, после второго курса университета я отслужил в армии и потом мы поженились. Скоро уже 33 года, как мы с Ириной идем по жизни вместе".

Сергей Писарев, депутат АКЗС:

"В формировании любого мужчины, особенного рожденного в СССР, огромную роль играли бабушки. Во времена моего детства, в 50-е годы, бабушки в основном не работали, а воспитывали внуков. Это был залог нашей нравственности, здоровья. Моя бабушка Анастасия Ивановна для меня святая. Конечно, очень важный человек в моей жизни – мама Нина Ивановна. Я рос без отца, и именно мама учила меня стрелять, гоняла со мной на лыжах, таскала уголь. Она сделала все, чтобы я жил в достатке. И именно ее заслуга в том, что я отслужил в армии 12 лет. Она хотела, чтобы сын стал военным. Моя жена Ольга Владимировна всю жизнь рядом со мной и поддерживала меня в самые тяжелые времена. Еще одна важная женщина – теща Ефросинья Ивановна. Я называю ее маменькой. За всю жизнь она мне слова плохого не сказала".

Иван Лоор, депутат Госдумы:

"Для меня март во многом судьбоносный. В этом месяце будет 39 лет, как мы живем с супругой Галиной Федоровной. Познакомились на работе в совхозе Плотниковский Каменского района в 1979 году. Я туда приехал после окончания учебы в Павловском техникуме, а она – после окончания Тальменского училища бухгалтеров. Мне и в целом повезло: я знаком со многими умными, красивыми, талантливыми женщинами, которые живут в регионе и любят это место. Я таких встречаю до сих пор в каждом селе, в каждом районе. Плохих женщин не бывает, бывают плохие мужчины, которые уделяют мало внимания женщинам".

Вячеслав Перерядов, депутат Барнаульской городской думы (БГД):

"Четыре поколения подряд в нашей семье рождались только мальчики. Я рос в мужском коллективе, да, были бабушка и мама, но воспитание было мужским. Плюс я с детства занимался кикбоксингом, да и во дворе были только пацаны. Когда моя жена ждала первого ребенка, я и вся семья были уверены: будет мальчик. Но родилась дочка. Это было так ново, так удивительно. Честно говоря, сначала даже не понимал, как воспитывать девочку. С пацанами все понятно: я работал тренером и умею общаться с мальчиками. Но появление дочери открыло во мне новые черты характера. Я понял, что можно быть нежным, заботливым, где-то даже чувственным с кем-то кроме супруги. Я люблю ее как-то по-особенному, она уже подросток, но у нас сохраняются теплые, доверительные отношения. На 8 Марта будем с младшим сыном по традиции готовить своим девочкам праздничный завтрак".

Александр Николайчик, депутат БГД:

"Моя жена – моя совесть. Я и по всем календарям, и по жизни очень активный, быстрый: то на лыжи, то в горы. Она, хоть и поездила по миру, но человек домашний. Кого-то надо разгонять, а меня останавливать, она прекрасно с этим справляется. Но самое главное, она мне всегда говорит по совести, если я не прав. И после ее слов я задумываюсь: да, вот тут надо было поступить или сказать иначе. Помоложе был очень категоричным, вспыльчивым, воспринимал все в черно-белом цвете. А теперь, в том числе и благодаря супруге, стал смотреть на все иначе. В моей жизни она играет большую роль. Подарок судьбы".  

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.03.2019 06:58
- гость -

"хорошее" у вас отношение к женщинам. Капец. Если так относитесь, то насколько же вы людей то ненавидите

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