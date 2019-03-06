Среда, 6 Март, 08:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,51
248089
Обь
-20см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Следить за здоровьем со стилем и шиком: подарок, способный покорить женщину

, ИА "Амител"
Трекер активности от магазина AVplaza.ru влюбит в себя даже самую притязательную красотку

Каждый год с приближением 8 марта мужчины ломают голову над тем, что подарить своей ненаглядной. Утюги и сковородки могут быть расценены как нелестный намек. Наряду со сладостями, шикарный букет цветов – беспроигрышный вариант, однако долговечностью он не отличается. Так как же разгадать эту "подарочную" головоломку? Магазин гаджетов AVplaza.ru предлагает  сделать оригинальный подарок, который точно будет принят с восторгом и подарит эмоции на долгие годы.

Заинтригованы? Тогда встречайте элегантные фитнес-трекеры от компании Bellabeat — Leaf Urban и Leaf Chakra, разработанные специально для женщин.

Корпус Bellabeat Leaf Urban выполнен из дерева и дополнен стальной клипсой в форме листка. Благодаря такому решению, украшение-трекер можно носить как брошь или браслет.

Конструкция Leaf Chakra, помимо дерева и стали, дополнена натуральным ониксом черного цвета (модель Power) или розовым кварцем (модель Love), также в комплекте есть и колье. 

 

Трекер-украшение всегда надо носить так, чтобы деревянная основа прилегала к вашему телу. Это необходимо для корректной работы датчиков.

Обе модели гаджета помогут следить за эмоциональным и физическим здоровьем, а также украсят повседневный стиль. Трекеры проводят мониторинг физической активности – определяют пройденное расстояние и подсчитывают сожженные калории. Девайсы анализируют фазы сна и состояние репродуктивного здоровья владелицы – помогают рассчитать месячный цикл и определить фазы фертильности. Две последние функции уникальны и, несомненно, будут оценены по достоинству владелицей устройства.

Чтобы подключить Bellabeat Leaf Urban или Bellabeat Leaf Chakra к смартфону, нужно установить фирменное приложение Bellabeat на мобильное устройство. Оба девайса поддерживают работу с Android и iOS. В программе будут подробно отображаться все данные о вашей активности. Также приложение предоставляет полезные подсказки и рекомендации, как поддерживать себя в гармонии и контролировать свое эмоциональное состояние. Сам гаджет хранит данные во встроенной памяти до 14 дней, что автоматически избавляет от необходимости ежедневной синхронизации данных.

На задней части, под крышкой, размещен отсек для батарейки. Благодаря съемному аккумулятору, не придется постоянно заряжать трекер, он проработает 6 месяцев прежде, чем элемент питания потребует замены. Гаджет защищен от влаги и пыли по стандарту IPX6 – это значит, что ему не страшны дождь и снег, можно мыть руки без риска повредить внутренние компоненты трекера.

В магазинах AVplaza.RU, расположенных в ТРЦ Galaxy и ТЦ "Европа", всегда можно приобрести интересные и необычные гаджеты, а также смартфоны и умные часы. Например Apple Watch 4 серии в розовом цвете.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:17
"Лакомка": что принято делать в третий день масленичной недели 0
08:06
Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта 0
08:03
Следить за здоровьем со стилем и шиком: подарок, способный покорить женщину 0
07:50
Медики, банкиры и казахи: кто будет шутить в алтайском КВН в 2019 году 0
07:34
"Тойота" в лицах: почему барнаульцы выбирают "Тойоту"
Эти люди совершенно разные, но все они выбрали для жизни "Тойоту". Почему? Об этом расскажут они сами в нашем проекте
07:19
Расчеты без посредников: преимущества прямых договоров за электроэнергию 0
07:03
Огромную "двушку" с фресками продают в небоскребе на берегу Оби в Барнауле 0
06:48
Для тех, кто на диете: рецепты блинов без яиц, молока и муки 0
06:32
Крепостная "долина": жители поселка в Барнауле просят мэрию решить их проблемы 2
06:17
Снег и легкий мороз ждет жителей Алтайского края 6 марта 0
06:01
"Побазарим": как изменились рынки Барнаула за последние десять лет 1
05:49
Главный успех российской экономики назвали немецкие СМИ 0
04:52
Россию назвали лидером по внедрению искусственного интеллекта в бизнес 0
03:48
Минприроды назвало отстающие в реализации "мусорной" реформы регионы 1
02:38
Курганские депутаты "заплатками" исправили ошибки в поздравлении с 8 Марта 0
01:38
Американские ученые доказали, что счастье можно купить за деньги 0
00:14
Ученые нашли пользу ожирения при инфекционных заболеваниях и инсульте 0
23:51
Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов" 0
23:37
Чебоксарского депутата высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных 0
23:24
Платные вытрезвители предложили создать сенаторы Совфеда 0
22:48
Милонов назвал телеведущую Малышеву "светом здоровья" 0
22:35
Увеличение в 20 раз штрафа за оскорбление власти одобрили в Госдуме 5
22:08
Bugatti к своему 110-летию выпустила автомобиль стоимостью 11 млн евро 0
21:29
Частный кинофонд Абрамовича будет финансировать до 15 проектов в год 0
21:03
"Подводную лодку Гитлера" нашли в Антарктике через Google Earth 0
20:49
Google после жалобы женщин выяснил, что на самом деле меньше платил мужчинам 1
20:25
"Лежит и набирает вес": замглавы ФСИН объяснил онемение ноги Кокорина 2
20:05
Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян 5
19:55
Британским мужчинам разрешили надевать женскую одежду на королевские скачки 0
19:35
Песков: Кремль не получал предложений от Минска по переходу на рубль в расчетах 0
19:08
Коротко о главном: "Демидов парк", нарушители на маршрутках и качество жилья
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 марта
18:49
Автомобиль мэра Якутска придавило неубранным снегом с крыши 1
18:35
Адвокат Кокорина рассказал об онемении ноги футболиста после электрофореза 4
18:15
Отложенные на Mercedes пять млн рублей похитили у пенсионера в Москве 4
17:52
Медики выяснили, что молоко приводит к повышению уровня холестерина в крови 6
17:32
Папа Римский анонсировал открытие секретных архивов Ватикана 0
17:22
Группа "СЛОТ" выступит в Барнауле со своим новым альбомом "200 кВт" 0
17:13
Несколько пригородных поездов отменят в Алтайском крае на 8 марта 0
17:02
Запрет хостелов в жилых домах принят во втором чтении в Госдуме 0
16:48
Российским женщинам стали меньше покупать подарки на 8 Марта 4
16:32
КамАЗ и легковушка слетели в трассы в Горном Алтае после "пьяного" ДТП 1
16:27
В Павловске активно строят первый дом для работников ДОКа 6
16:24
Кто является самыми богатыми женщинами России по версии Forbes 2
16:16
Домашние и недорогие: нужно ли дарить подарки на Масленицу 0
16:02
Правительство подсчитает весь газ, украденный россиянами у государства 13
15:49
Нашествие клещей ожидают в Алтайском крае будущим летом 6
15:34
Минтруд рассказал, где чаще всего руководят женщины 4
15:23
Сергей Зверев провел одиночный пикет у Кремля против завода на Байкале 14
15:12
Стройка начинается: барнаульцев предупреждают о перекрытии движения 2
15:03
Автобус и внедорожник столкнулись на остановке в центре Барнаула 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.