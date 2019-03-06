Каждый год с приближением 8 марта мужчины ломают голову над тем, что подарить своей ненаглядной. Утюги и сковородки могут быть расценены как нелестный намек. Наряду со сладостями, шикарный букет цветов – беспроигрышный вариант, однако долговечностью он не отличается. Так как же разгадать эту "подарочную" головоломку? Магазин гаджетов AVplaza.ru предлагает сделать оригинальный подарок, который точно будет принят с восторгом и подарит эмоции на долгие годы.

Заинтригованы? Тогда встречайте элегантные фитнес-трекеры от компании Bellabeat — Leaf Urban и Leaf Chakra, разработанные специально для женщин.

Корпус Bellabeat Leaf Urban выполнен из дерева и дополнен стальной клипсой в форме листка. Благодаря такому решению, украшение-трекер можно носить как брошь или браслет.

Конструкция Leaf Chakra, помимо дерева и стали, дополнена натуральным ониксом черного цвета (модель Power) или розовым кварцем (модель Love), также в комплекте есть и колье.

Трекер-украшение всегда надо носить так, чтобы деревянная основа прилегала к вашему телу. Это необходимо для корректной работы датчиков.

Обе модели гаджета помогут следить за эмоциональным и физическим здоровьем, а также украсят повседневный стиль. Трекеры проводят мониторинг физической активности – определяют пройденное расстояние и подсчитывают сожженные калории. Девайсы анализируют фазы сна и состояние репродуктивного здоровья владелицы – помогают рассчитать месячный цикл и определить фазы фертильности. Две последние функции уникальны и, несомненно, будут оценены по достоинству владелицей устройства.

Чтобы подключить Bellabeat Leaf Urban или Bellabeat Leaf Chakra к смартфону, нужно установить фирменное приложение Bellabeat на мобильное устройство. Оба девайса поддерживают работу с Android и iOS. В программе будут подробно отображаться все данные о вашей активности. Также приложение предоставляет полезные подсказки и рекомендации, как поддерживать себя в гармонии и контролировать свое эмоциональное состояние. Сам гаджет хранит данные во встроенной памяти до 14 дней, что автоматически избавляет от необходимости ежедневной синхронизации данных.

На задней части, под крышкой, размещен отсек для батарейки. Благодаря съемному аккумулятору, не придется постоянно заряжать трекер, он проработает 6 месяцев прежде, чем элемент питания потребует замены. Гаджет защищен от влаги и пыли по стандарту IPX6 – это значит, что ему не страшны дождь и снег, можно мыть руки без риска повредить внутренние компоненты трекера.

В магазинах AVplaza.RU, расположенных в ТРЦ Galaxy и ТЦ "Европа", всегда можно приобрести интересные и необычные гаджеты, а также смартфоны и умные часы. Например Apple Watch 4 серии в розовом цвете.