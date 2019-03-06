В Барнауле девушки в срочном порядке покидают офисы, оставляя свои рабочие места – спешат принять участие в конкурсе красоты среди офисных работников. Бороться есть за что – кроме всеобщего признания, главный приз конкурса – два миллиона рублей. Страсти накаляются, а корреспондент ИА "Амител" встретился с организатором этого действа – победительницей конкурса ''Мисс Офис'' в номинации ''Мисс Интернет'', организатором региональных туров в Санкт-Петербурге и Барнауле Софьей Пензай, которая вышла из своего офиса прямиком на сцену.



Победительница ''Мисс Офис'' в номинации ''Мисс Интернет'' Софья Пензай / Фото предоставлено организаторами конкурса

Корреспондент: Добрый день, является ли целью конкурса развеять стереотипы об ''офисном планктоне'' – серых и ужасно обезличенных товарищах?

Софья Пензай: ''Мисс Офис'' – конкурс уникальный в своем роде. Уверена, каждый из нас знает девушек на работе, кому так и хочется сказать: ''Тебе на сцену надо, а не в офисе сидеть!'' А ведь так и есть, в современном обществе девушки все активнее занимаются самореализацией, строят карьеру, основывают бизнес, при этом выглядят как с обложки. А это уже заслуживает, как минимум, королевских титулов.

Корр.: Как возникла идея проведения конкурса в Барнауле?

С.П.: Сфера конкурсов красоты в Барнауле мне знакома с 2010 года, а в 2016 я представляла Санкт-Петербург на конкурсе ''Мисс Офис'' и удивилась, что в финале были девушки из Новосибирска, Томска, Кемерова, Омска, а Барнаул, почему-то, остался в стороне. Мое удивление было связано еще и с тем, что я знаю, сколько красивых девушек живет в нашем городе. Оргкомитет конкурса ''Мисс Офис'' и финалистки каждого сезона – одна большая семья, поэтому я предложила идею включить свой родной город Барнаул в географию кастингов, и уже в 2017 году мне доверили проведение первого кастинга в нашем городе.



Ирина Хакамада тоже посещает конкурс "Мисс Офис"

Корр.: Строго ли отслеживается, что участник работает в офисе, или девушка может фиктивно устроиться на короткий период времени, чтобы выступить?

С.П.: С каждым годом все строже и строже, ведь в этом и основная суть – чтобы девушка работала в офисе! Если у организаторов есть сомнения, участницы должны быть готовы к тому, что у них попросят справку с места работы. На моей памяти был ни один случай, когда участниц дисквалифицировали именно по этой причине.

Корр.: Софья, расскажи о требованиях к участницам конкурса, чтобы в офисах Барнаула уже начали репетировать творческие конкурсы и дефиле.

С.П.: С этого года правила конкурса и требования к участницам изменились, по-моему, исключительно в лучшую сторону. К участию в конкурсе ''Мисс Офис-2019'' допускаются сотрудницы организаций и индивидуальных предпринимателей, органов государственной или муниципальной власти. Профессия: любая офисная (менеджер, юрист, секретарь, бухгалтер, администратор и т.д.). Какая именно – не имеет значения, а вот стаж работы в компании не менее трех месяцев. Возраст участниц – от 20 лет до 35 лет. Семейное положение не имеет значения.

Корр.: Слезы радости и грусти нередки на конкурсе, расскажи об ''офисных'' эмоциях.

– Слезы, особенно радости, – это естественный атрибут каждого конкурса. Эмоции на пределе, вокруг накал страстей, конкуренция… Подготовка занимает большое количество времени, а репетиции проходят в Москве – для большинства девушек вдали от дома, от семьи.

Именно поэтому важно психологически подготовиться к участию, сам процесс подготовки, финальное шоу – это уже твоя личная победа, победа над собой, своими страхами, и как бы ни сложилось, получать удовольствие и принять тот факт, что победит все равно одна.

Корр.: Самый ценный приз за историю проведения?

– Главный приз конкурса ''Мисс Офис'' 2 000 000 руб. При этом это сумма уже после налогообложения, организаторы берут все расходы на себя. Кроме того, участницы получают в качестве призов путешествия, современные смартфоны, отдых в спа и т. д. А еще очень приятно, что благодаря конкурсу можно выиграть куда более ценный приз – дружбу, ведь в каждом сезоне есть участницы, которые с радостью говорят, что нашли на ''Мисс Офис'' друзей.

Корр.: Из каких этапов состоит конкурс?

– Девушки, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свою анкету с прикрепленными к ней фотографиями (портретную и в полный рост) по адресу: www.missoffice.ru. Направление анкеты является заявкой на участие в конкурсе, в Барнауле регистрация на кастинг ведется до 15 марта.

– Далее предварительный отбор конкурсанток осуществляется оргкомитетом конкурса в рамках кастингов и в заочной форме (на основании предоставленных конкурсантками фотографий и анкетных данных). В Барнауле кастинг состоится уже совсем скоро – 23 марта!

Девушки, прошедшие предварительный отбор, допускаются для участия в интернет-голосовании, которое будет проходить на сайте www.missoffice.ru. Финальный тур конкурса пройдет в ноябре-декабре в Москве. В финальном туре примут участие конкурсантки, победившие в интернет-голосовании.

Корр.: "Мистер Офис" планируется? Мужчин в офисах тоже очень много работает.

С.Ф.: Конечно, мужчин в офисах не меньше, но мужские конкурсы красоты менее популярны. Хотя, кто знает.. Чем чаще этот вопрос задают, тем больше мыслей о том, что все может быть. Задам этот вопрос директору конкурса при встрече.

Корр.: Софья, расскажи о своем выступлении на конкурсе.

С.Ф.: Не смотря на то, что с момента моего участия прошло уже 2,5 года, мне кажется, я помню каждую минуту двухнедельной подготовки и финального шоу. Для меня участие во всероссийском (конкурс стал международным с 2017 года) конкурсе было уже большой победой, ведь на тот момент конкурсов такого масштаба было всего два "Мисс Россия" и "Краса России".

Помню, когда я увидела себя в списке финалисток, поняла, что сделаю все от себя зависящее, а дальше как получится! Так и сделала! На сцену выходила уверенная в себе на 1 000 000 %. Продумана была каждая деталь, даже творческий номер – фокус со сменой костюмов – уникален, за 9 лет существования конкурса ничего подобного на сцене не было. Это был осознанный риск, и тогда на сцене я чувствовала себя, по меньшей мере, волшебницей.

Я дважды была на финале "Мисс Офис" в качестве зрителя, и с первого выхода определяла фавориток именно благодаря тому, как они держатся на сцене. Не понимаю тех девушек, кто выходит к зрителю с каменным лицом, как будто их заставили. Можно сослаться на волнение, поэтому еще раз скажу, что относиться к конкурсу нужно как к празднику, никто же не отмечает свой день рождения или день свадьбы с унылым лицом.



Конкурс "Мисс Офис" / Фото предоставлено организаторами

Корр.: Несколько слов о ''Мисс Офис'' за кулисами.

С.Ф.: Хочу разочаровать: туфли никто не крадет, платья не режет, аксессуары не выбрасывает. Как это ни странно, девушки поддерживают друг друга. За кулисами всегда есть ассистенты, которые помогают участницам подготовиться к следующему выходу. Помню, что к финальному выходу я поняла, что вечернее платье, которое я примеряла неделю назад, вдруг стало мне великовато в груди (за неделю я наверняка успела еще похудеть), не придерживать же платье руками, пришлось подложить в "зону декольте" немного "пуш ап" материала из подручных средств – никто ничего не заметил.

Ну а в свободные секунды за кулисами есть возможность поболтать с артистами, которые выступают на шоу, и, кончено же, сделать пару селфи со знаменитыми ведущими. В год моего участия это был Алексей Воробьев, в 2018 – Максим Виторган.

Корр.: Как победитель многочисленных конкурсов разного масштаба, советы тем, кто задумался об участии.

С.Ф.: Хватит задумываться, давно пора заполнить заявку. Кастинги по всей России и зарубежью проходят с большим размахом, даже это событие запомнится надолго, я уже не говорю о том, что ''Мисс Офис'' станет частью вашей жизни после финального шоу. Взять даже мой путь из участницы в региональные представители конкурса сразу в двух городах: Барнаул и Санкт-Петербург.

Девушки, отложите в сторону свои канцелярские принадлежности и документы – пришло время защитить честь своего офиса! Кастинг на участие в конкурсе в Барнауле состоится 23 марта. Прием заявок – до 15 марта. Нужно направить свою анкету с прикрепленными к ней фотографиями (портретную и в полный рост) по адресу: www.missoffice.ru.