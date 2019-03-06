Среда, 6 Март, 14:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,51
Обь
-21см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Переполох в барнаульских офисах: в городе выбирают самую красивую сотрудницу

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Главный приз конкурса – 2 000 000 рублей

В Барнауле девушки в срочном порядке покидают офисы, оставляя свои рабочие места – спешат принять участие в конкурсе красоты среди офисных работников. Бороться есть за что – кроме всеобщего признания, главный приз конкурса – два миллиона рублей. Страсти накаляются, а корреспондент ИА "Амител" встретился с организатором этого действа – победительницей конкурса ''Мисс Офис'' в номинации ''Мисс Интернет'', организатором региональных туров в Санкт-Петербурге и Барнауле Софьей Пензай, которая вышла из своего офиса прямиком на сцену.


Победительница ''Мисс Офис'' в номинации ''Мисс Интернет'' Софья Пензай / Фото предоставлено организаторами конкурса

Корреспондент: Добрый день, является ли целью конкурса развеять стереотипы об ''офисном планктоне'' – серых и ужасно обезличенных товарищах?

Софья Пензай: ''Мисс Офис'' – конкурс уникальный в своем роде. Уверена, каждый из нас знает девушек на работе, кому так и хочется сказать: ''Тебе на сцену надо, а не в офисе сидеть!'' А ведь так и есть, в современном обществе девушки все активнее занимаются самореализацией, строят карьеру, основывают бизнес, при этом выглядят как с обложки. А это уже заслуживает, как минимум, королевских титулов.

Корр.: Как возникла идея проведения конкурса в Барнауле?

С.П.: Сфера конкурсов красоты в Барнауле мне знакома с 2010 года, а в 2016 я представляла Санкт-Петербург на конкурсе ''Мисс Офис'' и удивилась, что в финале были девушки из Новосибирска, Томска, Кемерова, Омска, а Барнаул, почему-то, остался в стороне. Мое удивление было связано еще и с тем, что я знаю, сколько красивых девушек живет в нашем городе. Оргкомитет конкурса ''Мисс Офис'' и финалистки каждого сезона – одна большая семья, поэтому я предложила идею включить свой родной город Барнаул в географию кастингов, и уже в 2017 году мне доверили проведение первого кастинга в нашем городе.


Ирина Хакамада тоже посещает конкурс "Мисс Офис"

Корр.: Строго ли отслеживается, что участник работает в офисе, или девушка может фиктивно устроиться на короткий период времени, чтобы выступить?

С.П.: С каждым годом все строже и строже, ведь в этом и основная суть – чтобы девушка работала в офисе! Если у организаторов есть сомнения, участницы должны быть готовы к тому, что у них попросят справку с места работы. На моей памяти был ни один случай, когда участниц дисквалифицировали именно по этой причине.

Корр.: Софья, расскажи о требованиях к участницам конкурса, чтобы в офисах Барнаула уже начали репетировать творческие конкурсы и дефиле.

С.П.: С этого года правила конкурса и требования к участницам изменились, по-моему, исключительно в лучшую сторону. К участию в конкурсе ''Мисс Офис-2019'' допускаются сотрудницы организаций и индивидуальных предпринимателей, органов государственной или муниципальной власти. Профессия: любая офисная (менеджер, юрист, секретарь, бухгалтер, администратор и т.д.). Какая именно – не имеет значения, а вот стаж работы в компании не менее трех месяцев. Возраст участниц – от 20 лет до 35 лет. Семейное положение не имеет значения.

 

Корр.: Слезы радости и грусти нередки на конкурсе, расскажи об ''офисных'' эмоциях.

– Слезы, особенно радости, – это естественный атрибут каждого конкурса. Эмоции на пределе, вокруг накал страстей, конкуренция… Подготовка занимает большое количество времени, а репетиции проходят в Москве – для большинства девушек вдали от дома, от семьи.

Именно поэтому важно психологически подготовиться к участию, сам процесс подготовки, финальное шоу – это уже твоя личная победа, победа над собой, своими страхами, и как бы ни сложилось, получать удовольствие и принять тот факт, что победит все равно одна.

Корр.: Самый ценный приз за историю проведения?

– Главный приз конкурса ''Мисс Офис'' 2 000 000 руб. При этом это сумма уже после налогообложения, организаторы берут все расходы на себя. Кроме того, участницы получают в качестве призов путешествия, современные смартфоны, отдых в спа и т. д. А еще очень приятно, что благодаря конкурсу можно выиграть куда более ценный приз – дружбу, ведь в каждом сезоне есть участницы, которые с радостью говорят, что нашли на ''Мисс Офис'' друзей.

Корр.: Из каких этапов состоит конкурс?

– Девушки, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свою анкету с прикрепленными к ней фотографиями (портретную и в полный рост) по адресу: www.missoffice.ru. Направление анкеты является заявкой на участие в конкурсе, в Барнауле регистрация на кастинг ведется до 15 марта.

– Далее предварительный отбор конкурсанток осуществляется оргкомитетом конкурса в рамках кастингов и в заочной форме (на основании предоставленных конкурсантками фотографий и анкетных данных). В Барнауле кастинг состоится уже совсем скоро – 23 марта!

Девушки, прошедшие предварительный отбор, допускаются для участия в интернет-голосовании, которое будет проходить на сайте www.missoffice.ru. Финальный тур конкурса пройдет в ноябре-декабре в Москве. В финальном туре примут участие конкурсантки, победившие в интернет-голосовании.

Корр.: "Мистер Офис" планируется? Мужчин в офисах тоже очень много работает.

 С.П.: Конечно, мужчин в офисах не меньше, но мужские конкурсы красоты менее популярны. Хотя, кто знает.. Чем чаще этот вопрос задают, тем больше мыслей о том, что все может быть. Задам этот вопрос директору конкурса при встрече.

Корр.: Софья, расскажи о своем выступлении на конкурсе.

 С.П.: Не смотря на то, что с момента моего участия прошло уже 2,5 года, мне кажется, я помню каждую минуту двухнедельной подготовки и финального шоу. Для меня участие во всероссийском (конкурс стал международным с 2017 года) конкурсе было уже большой победой, ведь на тот момент конкурсов такого масштаба было всего два "Мисс Россия" и "Краса России".

Помню, когда я увидела себя в списке финалисток, поняла, что сделаю все от себя зависящее, а дальше как получится! Так и сделала! На сцену выходила уверенная в себе на 1 000 000 %. Продумана была каждая деталь, даже творческий номер – фокус со сменой костюмов – уникален, за 9 лет существования конкурса ничего подобного на сцене не было. Это был осознанный риск, и тогда на сцене я чувствовала себя, по меньшей мере, волшебницей.

Я дважды была на финале "Мисс Офис" в качестве зрителя, и с первого выхода определяла фавориток именно благодаря тому, как они держатся на сцене. Не понимаю тех девушек, кто выходит к зрителю с каменным лицом, как будто их заставили. Можно сослаться на волнение, поэтому еще раз скажу, что относиться к конкурсу нужно как к празднику, никто же не отмечает свой день рождения или день свадьбы с унылым лицом.


Конкурс "Мисс Офис" / Фото предоставлено организаторами

Корр.: Несколько слов о ''Мисс Офис'' за кулисами.

С.П.: Хочу разочаровать: туфли никто не крадет, платья не режет, аксессуары не выбрасывает. Как это ни странно, девушки поддерживают друг друга. За кулисами всегда есть ассистенты, которые помогают участницам подготовиться к следующему выходу. Помню, что к финальному выходу я поняла, что вечернее платье, которое я примеряла неделю назад, вдруг стало мне великовато в груди (за неделю я наверняка успела еще похудеть), не придерживать же платье руками, пришлось подложить в "зону декольте" немного "пуш ап" материала из подручных средств – никто ничего не заметил.

Ну а в свободные секунды за кулисами есть возможность поболтать с артистами, которые выступают на шоу, и, кончено же, сделать пару селфи со знаменитыми ведущими. В год моего участия это был Алексей Воробьев, в 2018 – Максим Виторган.

Корр.: Как победитель многочисленных конкурсов разного масштаба, советы тем, кто задумался об участии.

С.П.: Хватит задумываться, давно пора заполнить заявку. Кастинги по всей России и зарубежью проходят с большим размахом, даже это событие запомнится надолго, я уже не говорю о том, что ''Мисс Офис'' станет частью вашей жизни после финального шоу. Взять даже мой путь из участницы в региональные представители конкурса сразу в двух городах: Барнаул и Санкт-Петербург.

Девушки, отложите в сторону свои канцелярские принадлежности и документы – пришло время защитить честь своего офиса! Кастинг на участие в конкурсе в Барнауле состоится 23 марта. Прием заявок – до 23 марта. Нужно направить свою анкету с прикрепленными к ней фотографиями (портретную и в полный рост) по адресу: www.missoffice.ru.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.03.2019 13:14
- гость -

"в городе выбирают самую красивую сотрудницу"
А зачем ее выбирают, что с ней делать собираются. Так скоро совсем красивых не останется..

0  0
6.03.2019 13:32
гость

Сейчас все красивые из саун на конкурс пойдут. В сауну сейчас за 3 штуки красивые приезжают

0  0
6.03.2019 13:39
- гость -

можно выиграть куда более ценный приз – дружбу, ведь в каждом сезоне есть участницы, которые с радостью говорят, что нашли на ''Мисс Офис'' друзей.

откуда в серпентарии друзья? змеи не дружат.

0  0
6.03.2019 13:52
- гость -

не подруг же, а друзей!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:48
Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в алтайском селе 0
14:33
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах обязанностью родителей 1
14:32
Поступить в ГИТИС из дома: запущены онлайн-курсы для подготовки абитуриентов 0
14:23
Водитель на Алтае получил срок за гибель девушки, выпавшей из кузова его машины 0
14:12
Праздник тела и танцев: в Рио-де-Жанейро состоялся знаменитый карнавал 0
14:02
Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя США по Венесуэле 0
13:50
Движение ограничат на трассе под Барнаулом из-за военных 1
13:34
"Роскосмос" предложил создать ракетоплан с ядерным двигателем 2
13:21
Малышка на миллиард: как выглядит самая состоятельная девушка в мире 4
13:15
Лови момент: купи квартиру мечты и выбери подарок к ней 0
13:12
Проект "Губернаторская школа" в Кузбассе обойдется в 7,5 млрд рублей 0
13:03
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Горно-Алтайске и скрылся с места аварии 0
12:48
Переполох в барнаульских офисах: в городе выбирают самую красивую сотрудницу 4
12:33
Шесть человек погибли и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ставрополье 0
12:30
"Большая сцена": как из политиков, бизнесменов и журналистов рождаются актеры 0
12:22
Губернатор Томенко улучшил позиции в рейтинге влиятельности глав регионов 3
12:11
Водитель-экспедитор из Барнаула присвоил деньги и заявил, что его ограбили 3
12:03
Россияне потратили на текущие нужды больше, чем заработали 9
11:50
Прощай, зима: где отметить Масленицу в Алтайском крае 2
11:41
Роскошь для одного: фотографии самого дорогого автомобиля в мире 1
11:33
Новосибирец, которого записали к хирургу на прием через 8 дней, умер от рака 32
11:21
Сезон ремонта дорог стартовал в Барнауле на месяц раньше обычного 0
11:14
Очередной небоскреб возведут в частном секторе в центре Барнаула 6
11:02
Зеленский выпустит ролик, в котором "расстреляет" депутатов Рады из автоматов 15
10:50
Мошенники по вывозу мусора появились в Алтайском крае 3
10:32
Риелтор из Новосибирска, продававшая жилье по два раза, похитила 43 млн рублей 2
10:23
Сотрудники ГИБДД, поздравляя с 8 Марта, помечтали о дорогах без женщин 11
10:13
Достойны ли вы стать женой принца? Пройдите тест и узнайте правду 2
10:12
Более 8,5 тысяч жителей Алтайского края получили повышенные страховые выплаты 0
10:02
Займы онлайн на карту: кто и зачем выдает их бесплатно 0
09:51
СК проверит неоказание помощи второкласснику в Барнауле, повредившему ногу 12
09:34
Барнаульцы могут выиграть iPhone XR Red, купив букет цветов 0
09:33
Потолок обрушился в квартире многодетной жительницы Барнаула, идет проверка 6
09:24
Автомобили Aurus в цвете "русское золото" представили на Женевском автосалоне 1
09:12
Кадыров обвинил США в попытке создать "антироссийский интернационал" 2
09:02
Гималайские медвежата родились в барнаульском зоопарке 1
08:53
Скабееву высмеяли за прогулку по Солсбери в кроссовках Louis Vuitton за 70 тысяч 16
08:44
Невозможность отказа от призыва в армию признали в Генштабе России 1
08:32
Россиянин получил 1,5 года "строгача" за разбитый памятник рублю возле ЦБ 4
08:17
"Лакомка": что принято делать в третий день масленичной недели 0
08:06
Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта 0
08:03
Следить за здоровьем со стилем и шиком: подарок, способный покорить женщину 0
07:50
Медики, банкиры и казахи: кто будет шутить в алтайском КВН в 2019 году 0
07:34
"Тойота" в лицах: почему сибиряки выбирают "Toyota"
Эти люди совершенно разные, но все они выбрали для жизни "Тойоту". Почему? Об этом расскажут они сами в нашем проекте
07:19
Расчеты без посредников: преимущества прямых договоров за электроэнергию 0
07:03
Огромную "двушку" с фресками продают в небоскребе на берегу Оби в Барнауле 3
06:48
Для тех, кто на диете: рецепты блинов без яиц, молока и муки 2
06:32
Крепостная "долина": жители поселка в Барнауле просят мэрию решить их проблемы 41
06:17
Снег и легкий мороз ждет жителей Алтайского края 6 марта 0
06:01
"Побазарим": как изменились рынки Барнаула за последние десять лет 9
05:49
Главный успех российской экономики назвали немецкие СМИ 0
04:52
Россию назвали лидером по внедрению искусственного интеллекта в бизнес 0
03:48
Минприроды назвало отстающие в реализации "мусорной" реформы регионы 2
02:38
Курганские депутаты "заплатками" исправили ошибки в поздравлении с 8 Марта 1
01:38
Американские ученые доказали, что счастье можно купить за деньги 2
00:14
Ученые нашли пользу ожирения при инфекционных заболеваниях и инсульте 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.