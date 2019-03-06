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Огромную "двушку" с фресками продают в небоскребе на берегу Оби в Барнауле

, ИА "Амител"
Жилье расположено на девятом уровне 24-этажного дома

Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров продают в жилкомплексе на берегу Оби в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Эксклюзивный авторский дизайн-проект. Лоджия совмещена с гостиной. Заменены стеклопакеты, сделан теплый пол. Есть возможность организовать зимний сад. Свежий дорогой ремонт, использовались только дорогие строительные материалы: итальянский кафель, обои, фрески, освещение (хрустальные люстры и бра)", – отмечает автор объявления.

В квартире имеется полноценная большая спальня, кухня-студия, вместительная гардеробная, большая ванная, просторный холл – все комнаты изолированные.

Дом расположен на закрытой охраняемой территории, имеется видеонаблюдение.

Во дворе дома имеются наземная и подземная парковки, спортивная и детская площадки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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