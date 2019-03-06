Будем честными, цветы – это не подарок, а скорее приложение к подарку. Но сейчас цветочные магазины предлагают на выбор совершенно необычные и оригинальные букеты, которые могут стать отличным подарком для вашей дамы.

К примеру, цветочные салоны предлагают в подарок женщинам цветы в коробочке в форме сердца или букеты в шляпной коробке. А для тех, кто считает, что обычный букет или композиция из цветов недостаточно серьезный подарок, цветочные салоны предлагают подарочные наборы, которые помимо букета включают мягкую игрушку и сладости.

Можно подарить вашей даме букеты из фруктов, сладостей или других вещей, которые так любит женщина. Сделать такой букет вы можете самостоятельно.