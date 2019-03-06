Гималайские медвежата родились в барнаульском зоопарке

Два медвежонка родились у пары гималайских медведей в барнаульском зоопарке. Детеныши 7-летнего Жоры и 10-летней Даши появились на свет 18 января. По словам специалистов, уже в середине марта медвежата начнут выходить на прогулки по вольеру.

Пока же наблюдать за новыми обитателями зоопарка можно в социальных сетях, сотрудники охотно делятся фотографиями и видеозаписями потомства Даши и Жоры. Горожане отмечают в комментариях, что медведица – очень нежная и заботливая мать.

Ранее "Вести Алтай" сообщали, что в 2019 году в барнаульском зоопарке могут появиться звериные ясли. В прошлом году в "Лесной сказке" был настоящий беби-бум, на свет появилось 48 детенышей. Потомство дали тигры, косули, волки, вислоухие свиньи, соболи, песцы, северные олени, кенгуру. У директора зоопарка Сергея Писарева появилась идея содержать подросших детенышей в одном вольере.