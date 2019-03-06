Среда, 6 Март, 10:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,51
254499
Обь
-21см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

"Лакомка": что принято делать в третий день масленичной недели

, ИА "Амител"
В этот день зятья шли к тещам на блины
Второй день масленичной недели носит название 'Лакомка' / Фото: krasotka.postimees.ee/

Второй день масленичной недели носит название "Лакомка" / Фото: krasotka.postimees.ee/

Третий день продолжающейся масленичной недели носит название "Лакомка". Рассказываем о традициях этого дня.

В третий день масленичной недели в каждой семье накрывали столы и продолжали печь блины. Повсюду появлялись торговые палатки, в которых продавались горячие сбитни (напиток из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники.

В среду испеченные блины выносили на улицу и угощали ими соседей, а также всех желающих.

Самым главным событием этого дня был поход зятьев к тещам, для которых они пекли блины и устраивали настоящий пир (если зять был по душе, разумеется), а для забавы любимого зятя созывали всех родных.

За накрытым праздничным столом собравшиеся пели песни о заботливой теще, угощающей блинами зятя. На "Лакомку" нужно было есть сколько душе угодно (хотя это правило соблюдалось в течение всей Масленицы).

Иногда в этот день в деревнях молодые и пожилые женщины наряжались в праздничные платья и катались на санях отдельно от мужчин, при этом распевая веселые песни.

На "Лакомку" еще можно было заниматься хозяйственными работами, а вот на следующий день начиналась Широкая Масленица и все работы прекращались.

Читайте также в сюжете: Масленица-2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:02
Займы онлайн на карту: кто и зачем выдает их бесплатно 0
09:51
СК проверит неоказание помощи второкласснику в Барнауле, повредившему ногу 5
09:33
Потолок обрушился в квартире многодетной жительницы Барнаула, идет проверка 0
09:24
Автомобили Aurus в цвете "русское золото" представили на Женевском автосалоне 0
09:12
Кадыров обвинил США в попытке создать "антироссийский интернационал" 1
09:02
Гималайские медвежата родились в барнаульском зоопарке 0
08:53
Скабееву высмеяли за прогулку по Солсбери в кроссовках Louis Vuitton за 70 тысяч 4
08:44
Невозможность отказа от призыва в армию признали в Генштабе России 1
08:32
Россиянин получил 1,5 года "строгача" за разбитый памятник рублю возле ЦБ 2
08:17
"Лакомка": что принято делать в третий день масленичной недели 0
08:06
Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта 0
08:03
Следить за здоровьем со стилем и шиком: подарок, способный покорить женщину 0
07:50
Медики, банкиры и казахи: кто будет шутить в алтайском КВН в 2019 году 0
07:34
"Тойота" в лицах: почему барнаульцы выбирают "Тойоту"
Эти люди совершенно разные, но все они выбрали для жизни "Тойоту". Почему? Об этом расскажут они сами в нашем проекте
07:19
Расчеты без посредников: преимущества прямых договоров за электроэнергию 0
07:03
Огромную "двушку" с фресками продают в небоскребе на берегу Оби в Барнауле 1
06:48
Для тех, кто на диете: рецепты блинов без яиц, молока и муки 2
06:32
Крепостная "долина": жители поселка в Барнауле просят мэрию решить их проблемы 13
06:17
Снег и легкий мороз ждет жителей Алтайского края 6 марта 0
06:01
"Побазарим": как изменились рынки Барнаула за последние десять лет 5
05:49
Главный успех российской экономики назвали немецкие СМИ 0
04:52
Россию назвали лидером по внедрению искусственного интеллекта в бизнес 0
03:48
Минприроды назвало отстающие в реализации "мусорной" реформы регионы 2
02:38
Курганские депутаты "заплатками" исправили ошибки в поздравлении с 8 Марта 1
01:38
Американские ученые доказали, что счастье можно купить за деньги 1
00:14
Ученые нашли пользу ожирения при инфекционных заболеваниях и инсульте 0
23:51
Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов" 0
23:37
Чебоксарского депутата высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных 0
23:24
Платные вытрезвители предложили создать сенаторы Совфеда 0
22:48
Милонов назвал телеведущую Малышеву "светом здоровья" 1
22:35
Увеличение в 20 раз штрафа за оскорбление власти одобрили в Госдуме 6
22:08
Bugatti к своему 110-летию выпустила автомобиль стоимостью 11 млн евро 0
21:29
Частный кинофонд Абрамовича будет финансировать до 15 проектов в год 0
21:03
"Подводную лодку Гитлера" нашли в Антарктике через Google Earth 0
20:49
Google после жалобы женщин выяснил, что на самом деле меньше платил мужчинам 2
20:25
"Лежит и набирает вес": замглавы ФСИН объяснил онемение ноги Кокорина 2
20:05
Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян 7
19:55
Британским мужчинам разрешили надевать женскую одежду на королевские скачки 0
19:35
Песков: Кремль не получал предложений от Минска по переходу на рубль в расчетах 3
19:08
Коротко о главном: "Демидов парк", нарушители на маршрутках и качество жилья
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 марта
18:49
Автомобиль мэра Якутска придавило неубранным снегом с крыши 1
18:35
Адвокат Кокорина рассказал об онемении ноги футболиста после электрофореза 4
18:15
Отложенные на Mercedes пять млн рублей похитили у пенсионера в Москве 7
17:52
Медики выяснили, что молоко приводит к повышению уровня холестерина в крови 7
17:32
Папа Римский анонсировал открытие секретных архивов Ватикана 0
17:22
Группа "СЛОТ" выступит в Барнауле со своим новым альбомом "200 кВт" 0
17:13
Несколько пригородных поездов отменят в Алтайском крае на 8 марта 0
17:02
Запрет хостелов в жилых домах принят во втором чтении в Госдуме 0
16:48
Российским женщинам стали меньше покупать подарки на 8 Марта 4
16:32
КамАЗ и легковушка слетели в трассы в Горном Алтае после "пьяного" ДТП 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.