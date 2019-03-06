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Достойны ли вы стать женой принца? Пройдите тест и узнайте правду

, ИА "Амител"
Cеть магазинов "Читай-город" прошедшим тест прекрасным принцессам подарит прекрасный подарок

Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца – сегодня эта маленькая истина известна всем женщинам. Правда принц нынче пошел слишком разборчивый. Его избранница должна быть многими талантами обладать, а еще танцевать, и зарабатывать, и выглядеть идеально. Достойны ли вы стать женой принца? Или может вам светит кое-кто получше? Хотите знать правду? Пройдите наш тест.

Ну а сеть магазинов "Читай-город" прошедшим тест прекрасным принцессам подарит прекрасный подарок – яркие и вдохновляющие книги. В розыгрыше участвуют произведения:

"Маленькая черная книга" Софи Волкерс;

"Рестарт: как прожить много жизней" Ирины Хакамада;

"Влюбиться в искусство" Анастасии Постригай.

Призы будут разыграны с помощью генератора случайных чисел.

Итак, поехали:

 
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Кстати, приобрести все эти, а также другие замечательные книги как для детей, так и для взрослых, вы можете в магазинах "Читай-город" по адресам:
пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж
пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж
chitai-gorod.ru
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На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.03.2019 11:28
- гость -

че за хЭ? даже имя не вносит. ну вас

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6.03.2019 11:28
- гость -

судя по комментам - прынцесс не ожидаеца

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