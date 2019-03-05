В Чебоксарах городского депутата Дмитрия Евсеева высадили из троллейбуса, в котором не работал терминал безналичной оплаты, сообщает местный портал "Про Город".

4 марта Евсеев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором пожаловался на то, что оплата по карте в троллейбусе у него не прошла, а наличных денег с собой не оказалось.

По словам депутата, он пытался объяснить кондуктору, что при нерабочем терминале он имеет право на один бесплатный проезд, но та не сочла это аргументом и выгнала его из общественного транспорта.