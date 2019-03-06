Ученые нашли пользу ожирения при инфекционных заболеваниях и инсульте

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что люди с избыточным весом рискуют стать жертвой диабета и получить болезни сосудов, однако они больше защищены от смерти после инсультов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сообщение пресс-службы Американской академии неврологии.

По словам одного из авторов исследования Цзолу Лю, замечено, что люди с повышенной массой тела чаще выживают, попадая в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Кроме того, люди с лишним весом живут заметно дольше после диагностирования сердечной недостаточности, чем остальные сердечники.

Лю и его группа исследователей проанализировали состояние более тысячи пожилых американцев, которых разделили на пять групп в зависимости от степени ожирения.

Самые тучные пациенты умирали на 62% реже, чем обладатели нормального веса. В то же время слишком худые люди, пережившие инсульт, умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что люди с лишним весом могут иметь запас питательных веществ, который помогает выжить во время продолжительной болезни. Однако, подчеркивается в докладе, для получения более достоверных результатов о связи между ожирением и смертностью после ряда болезней нужны дополнительные исследования.

Кроме того, избыточный вес имеет множество доказанных негативных эффектов. Ученые выяснили, что ожирение повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета.