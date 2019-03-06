Российские компании заняли лидирующие позиции по внедрению искусственного интеллекта, сообщается в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху ИИ", проведенном экспертами из Microsoft и опубликованном на сайте корпорации.

В исследовании приняли участие 800 менеджеров высшего звена из Германии, Франции, Италии, России, Нидерландов, Швейцарии, США и Великобритании. Выборка равнялась 100 респондентам на страну. Представители Microsoft рассматривали только компании со штатом свыше 250 человек.

Утверждается, что активно внедряют ИИ 30% российских руководителей. В среднем по миру этот показатель равен 22,3%, а во Франции — только 10%.

По информации Microsoft, приоритетами использования ИИ российские топ-менеджеры назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%). Принятие решений доверили искусственному интеллекту 23% опрошенных.

Также руководители из России заняли второе место в мире по уровню положительного отношения к ИИ. Он составил 73%. В исследовании отмечена и готовность россиян к обучению в области искусственного интеллекта — 90% респондентов захотели пригласить специалистов в этой сфере, чтобы эффективно использовать технологии.