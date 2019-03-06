Главный успех российской экономики назвали немецкие СМИ

Прогресс в IT-технологиях стал главным экономическим успехом России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на статью в немецком журнале Der Spiegel, автором которой назван Беньямин Биддер.

Биддер отметил, что еще советские школы делали ставку на математику, закладывая мощный фундамент для выращивания профессиональных программистов. Помимо этого, по его словам, работодатели хорошо оплачивают услуги в этой отрасли. Так, в Москве IT-специалисты получают примерно в три раза больше по сравнению с другими профессионалами.

Отмечается, что из этого уже извлекли выгоду ведущие российские интернет-концерны, такие как "Яндекс", "ВКонтакте" и Mail.ru. Им удалось сдержать американских конкурентов.

"Это заслуживает внимания еще и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США", — пояснил Биддер.

Он добавил, что сразу четыре российских IT-концерна вошли в список 25 самых посещаемых сайтов мира. Сейчас в России появляется все больше компаний, представляющих на мировом рынке сложные информационные системы — от доставки пиццы до обучения иностранным языкам.

Также отмечается, что российские молодые IT-специалисты по сравнению с западными коллегами добиваются куда больших успехов, поскольку они "готовы пойти на риск и не боятся делать несколько попыток".