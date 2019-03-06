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Россиянин получил 1,5 года "строгача" за разбитый памятник рублю возле ЦБ

, ИА "Амител"
При виде памятника мужчина испытал "острое чувство социальной несправедливости"
Мужчина дважды ударил ногой по знаку и разбил его / Фото: pg11.ru

Мужчина дважды ударил ногой по знаку и разбил его / Фото: pg11.ru

Жителя Сыктывкара приговорили к 1,5 года колонии строгого режима за разрушение памятника "Знак Рубля", признав его виновным в вандализме, сообщает прокуратуры Коми.

Памятник рублю сломали в апреле 2018 года. 22-летний мужчина пьяным проходил через сквер на Стефановской площади, где напротив здания отделения ЦБ РФ установлен памятник рублю.

Злоумышленник испытал, по его словам, "острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением".

Он дважды ударил ногой по знаку и разбил его. Ущерб составил 303 тысячи рублей.

"Знак Рубля" появился в Сыктывкаре в 2015. Его установили для популяризации символа национальной валюты.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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