Жителя Сыктывкара приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима за разрушение памятника "Знак Рубля", признав его виновным в вандализме, сообщает прокуратура Коми.

Памятник рублю сломали в апреле 2018 года. 22-летний мужчина пьяным проходил через сквер на Стефановской площади, где напротив здания отделения ЦБ РФ установлен памятник рублю.

Злоумышленник испытал, по его словам, "острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением".

Он дважды ударил ногой по знаку и разбил его. Ущерб составил 303 тысячи рублей.

"Знак Рубля" появился в Сыктывкаре в 2015 году. Его установили для популяризации символа национальной валюты.