Невозможность отказа от призыва в армию признали в Генштабе России

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде" заявил, что полный отказ от призыва на военную службу нецелесообразен.

"Исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", – заявил Бурдинский.

При этом он добавил, что количество контрактников продолжает расти и в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тыс. человек, что составило пропорцию 1,7 к одному призывнику.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах.