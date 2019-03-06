Пользователи Сети высказали недовольство по отношению к российской журналистке Ольге Скабеевой, которая сделала репортаж из британского Солсбери, сообщает телеканал "360".
Репортаж Ольги Скабеевой из британского города Солсбери был показан 4 марта в программе "60 минут". В ролике ведущая прошлась по пути Сергея и Юлии Скрипаль через год после их отравления.
В Сети установили, что пара кроссовок Louis Vuitton, в которых журналистка государственного канала вела репортаж, стоит 69,5 тысячи рублей.
у Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1,000)— недруги за бугром🇿🇼 (@Lndcalling) 4 марта 2019 г.
всё-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России pic.twitter.com/3bT9nFIKwF
Кроме того, пользователям показалось, что в репортаже из Солсбери Скабеева, одевавшаяся без помощи стилистов, показала отсутствие чувства стиля.
Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя. У Скабеевой даже не стиль, а какой-то генератор случайных вещей, которые утром просто первыми попались под руку.. pic.twitter.com/wCEbmBWngu— Выживший в уме (@Hlopak_) 4 марта 2019 г.
"Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя", – иронизируют в комментариях.
Скабеева в Солсбери.— Пятая Колонка (@5th_kolonka) 4 марта 2019 г.
Совпадение? Не думаю! pic.twitter.com/Xv3CyN9VFW
Комментарии
и это стоит 70 тыщ? мир сошел с ума
В Европе именно так и одеваются
это она так слилась с толпой. они там мешковатую мятую одежду носят. в америке по крайней мере. в Лондоне то может быть получше, конечно
О чём материал? О том, что американские твиттерные пропагандисты бросили кусок дерьма в сотрудницу российского ТВ? Чему так радуется АМИК? Тому что прозападные интернет-тролли и наши сетевые бездельники ему идеологически ближе, чем сотрудники нашего ТВ? В информационно-идеологической войне, развернувшейся в СМИ, АМИК на стороне запада? Ну-ну...