Пользователи Сети высказали недовольство по отношению к российской журналистке Ольге Скабеевой, которая сделала репортаж из британского Солсбери, сообщает телеканал "360".

Репортаж Ольги Скабеевой из британского города Солсбери был показан 4 марта в программе "60 минут". В ролике ведущая прошлась по пути Сергея и Юлии Скрипаль через год после их отравления.

В Сети установили, что пара кроссовок Louis Vuitton, в которых журналистка государственного канала вела репортаж, стоит 69,5 тысячи рублей.

у Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1,000)

всё-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России pic.twitter.com/3bT9nFIKwF — недруги за бугром🇿🇼 (@Lndcalling) 4 марта 2019 г.

Кроме того, пользователям показалось, что в репортаже из Солсбери Скабеева, одевавшаяся без помощи стилистов, показала отсутствие чувства стиля.

Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя. У Скабеевой даже не стиль, а какой-то генератор случайных вещей, которые утром просто первыми попались под руку.. pic.twitter.com/wCEbmBWngu — Выживший в уме (@Hlopak_) 4 марта 2019 г.

"Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя", – иронизируют в комментариях.