Кадыров обвинил США в попытке создать "антироссийский интернационал"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил США в подкупе, угрозах и шантаже стран, заставляя их следовать в фарватере антироссийской политики.

Кадыров отреагировал на продление санкций президентом США Дональдом Трампом против России еще на год.

"Но самое интересное, что Россия якобы угрожает безопасности и внешней политике США. Оказывается, наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалеко от базы нашего ВМФ", – возмущается глава Чечни.

"Вашингтон весь беленький и пушистый, а мы и во сне думаем, как бы навредить внешней политике США <...> Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношении России политики", – подчеркнул Кадыров.

Он считает, что в условиях создания "антироссийского интернационала" россиянам необходимо сохранять сплоченность и единство. По мнению Кадырова, нейтрализация санкций станет возможна при условии совместной работы руководителей всех уровней власти и граждан страны.

"Укрепление обороноспособности, развитие промышленности и агропрома сведут на нет действия Вашингтона", – заключил глава Чечни.