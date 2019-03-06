Кадыров обвинил США в попытке создать "антироссийский интернационал"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил США в подкупе, угрозах и шантаже стран, заставляя их следовать в фарватере антироссийской политики.
Кадыров отреагировал на продление санкций президентом США Дональдом Трампом против России еще на год.
"Но самое интересное, что Россия якобы угрожает безопасности и внешней политике США. Оказывается, наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалеко от базы нашего ВМФ", – возмущается глава Чечни.
"Вашингтон весь беленький и пушистый, а мы и во сне думаем, как бы навредить внешней политике США <...> Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношении России политики", – подчеркнул Кадыров.
Он считает, что в условиях создания "антироссийского интернационала" россиянам необходимо сохранять сплоченность и единство. По мнению Кадырова, нейтрализация санкций станет возможна при условии совместной работы руководителей всех уровней власти и граждан страны.
"Укрепление обороноспособности, развитие промышленности и агропрома сведут на нет действия Вашингтона", – заключил глава Чечни.
Комментарии
россиянам необходимо сохранять сплоченность и единство
а то
На конец 2018 года совокупное состояние 98 богатейших россиян, включенный в мировой список Forbes, достигло 421 млрд долларов.
Их суммарный капитал - 29 триллионов рублей по курсу на конец прошлого года - оказался больше, чем денежные накопления всего российского населения в банковской системе (27,7 трлн рублей на 1 февраля), и всего 10%, или 40 млрд долларов не дотянул до размера золотовалютных резервов ЦБ (468,5 млрд долларов на 1 января)
(с)