В Барнауле организована доследственная проверка по сообщению СМИ о непринятии мер по оказанию помощи ребенку, который получил травму в школе, сообщает региональный СК.

Отмечается, что ранее в Сети было опубликовано обращение жительницы Барнаула, в котором рассказывается о том, что 4 марта 2019 года в одной из школ ее сын, учащийся во 2-м классе, повредил ногу.

"Несмотря на то, что ребенок пожаловался учителю на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику, и до конца уроков мальчик был вынужден оставаться в школе", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.