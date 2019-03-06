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СК проверит неоказание помощи второкласснику в Барнауле, повредившему ногу

, ИА "Амител"
"Несмотря на то, что ребенок пожаловался учителю на боль, педагог не отвела его к медработнику", – отмечает СК
В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего / Фото: newstracker.ru

В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего / Фото: newstracker.ru

В Барнауле организована доследственная проверка по сообщению СМИ о непринятии мер по оказанию помощи ребенку, который получил травму в школе, сообщает региональный СК.

Отмечается, что ранее в Сети было опубликовано обращение жительницы Барнаула, в котором рассказывается о том, что 4 марта 2019 года в одной из школ ее сын, учащийся во 2-м классе, повредил ногу.

"Несмотря на то, что ребенок пожаловался учителю на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику, и до конца уроков мальчик был вынужден оставаться в школе", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2019 09:56
- гость -

Я вообще не представляю, как сейчас можно работать в школе??!!

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6.03.2019 10:00
гiсть

что, в Барнауле даже швабру не примотали?

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6.03.2019 10:01
Зануда

учитель не врач, он не может оказать помощь-это запрещено, может только отправить к врачу, но иногда медработника нет на месте по разным причинам, максимум, что может сделать учитель-поставить в известность родителей, чтобы они забрали ребёнка из школы и свозили к врачу, даже медик, вызвав скорую-обязан вызвонить родителей, без них ребёнка скорая может не взять, а то, что ребёнок находился в классе-значит, родители не пришли за ним, надо проверить-был ли звонок учителя родительнице, учитель не отпустит с уроков больного ребёнка одного....так что, скорее всего, маменька ребёнка не смогла забрать, а виноваты, по её логике, именно педагоги, ведь они же, по её мнению, должны съездить с ребёнком в больницу и привезти его домой, иначе это очень плохой педагог

0  0
6.03.2019 10:05
- гость -

6.03.2019 10:01
Зануда

Не зная всех обстоятельств, вы уже всем приговоры вынесли. Зачем?

0  0
6.03.2019 10:06
- гость -

Вот почему никто не любит Зануд?

0  0
6.03.2019 10:09
Зануда

я сказала о стандартной ситуации...вспомните себя- вы же учились в школе, иногда падали, у вас были ссадины, царапины, но вы относились к этому как к данности, не делали из этого трагедии, родители понимали, что такое бывает в жизни, а сейчас это подаётся как ужас-ужас-ужас, вы не понимаете, что уже настолько затероризировали учителей, что они дышать боятся...а запуганный педагог вам нужен?

0  0
6.03.2019 10:10
Зануда

сорри, терроризировали )))

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6.03.2019 10:15
- гость -

Да не звонила учительница матери и ребёнку не позволила. Вчера же была тема об этом. Она решила, что ребёнок симулировал. По себе меряет даже детей.

0  0
6.03.2019 10:25
- гость -

зануда,
год 1994 ну заболел я, пошел к школьному медику... у тебя температура, плохо чувствуешь себя? давление измерить? нет, иди в поликлинику! там все сделают

0  0
6.03.2019 10:38
- гость -

а сейчас еще остались медики в школах?

0  0
6.03.2019 10:51
- гость -

А был ли в школе медик - вот в чем вопрос! Их же чьи-то умные головы додумались сократить в целях экономии! А как учитель может отличить банальный ушиб от более серьезной травмы? Его разве этому учили? И какую помощь он должен оказать? Дать обезболивающее? Я бы не решилась - мало ли какая может быть реакция! Повязку наложить? Это тоже надо сделать грамотно, иначе можно навредить! Да и не таскает учитель в сумке вместе с тетрадками кучу таблеток и бинтов на все случаи жизни!
Остается одно - на каждый чих ребенка вызывать родителей и скорую помощь, дабы обезопасить себя от претензий. Вы представляете, что это будет?!
Мне кажется, претензии надо предъявлять все-таки не к учителю, а к тем чиновным задницам, чьими стараниями были ликвидированы школьные медики. Иначе мы ситуацию не исправим, и дальше будет только хуже.

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6.03.2019 11:19
- гость -

6.03.2019 10:51
- гость -
А был ли в школе медик - вот в чем вопрос! Их же чьи-то умные головы додумались сократить в целях экономии! А как учитель может отличить банальный ушиб от более серьезной травмы? Его разве этому учили? И какую помощь он должен оказать? Дать обезболивающее? Я бы не решилась - мало ли какая может быть реакция!
....
-----------
Если ученик пожаловался на боль, плохое самочувствие и т.п., учитель должен позвонить родителям или позволить ученику это сделать. Те уже пусть решают, что делать дальше - срочно приезжать, скорую вызывать и т.д.
У нас воспитатели в группе тоже не реагировали на плохое самочувствие детей. Ребенка несколько раз за день вырвало - никакой реакции. Ребенок упал и сильно ударился носом, нос распух и на нем появилась горбинка - никакой реакции. Ребенок кашляет и чихает - ноль эмоций. Что им мешало в каждом случае позвонить родителям и сообщить об этом?!? И к медику садика не обращались, как будто все нормально.

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