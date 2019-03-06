Сотрудники ГИБДД, поздравляя с 8 Марта, помечтали о дорогах без женщин

Уфимский отдел ГИБДД в соцсетях написал поздравление, которое начинается с того, что каждый настоящий мужчина "мечтает, чтобы на дорогах не было женщин", сообщает телеканал "360".

"В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки!" – написали сотрудники ведомства на странице отдела в соцсети "ВКонтакте".

Также к сообщению прикреплено видео под названием "День без женщин".

Показан оживленный перекресток, где царит хаос и все участники дорожного движения двигаются не соблюдая ПДД, однако при этом ни одной аварии не происходит.