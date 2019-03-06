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Сотрудники ГИБДД, поздравляя с 8 Марта, помечтали о дорогах без женщин

, ИА "Амител"
Также опубликовано видео под названием "День без женщин", на котором никто не соблюдает ПДД, но при этом нет ДТП
К сообщению прикреплено видео под названием 'День без женщин' / Фото: кадр из видео

К сообщению прикреплено видео под названием "День без женщин" / Фото: кадр из видео

Уфимский отдел ГИБДД в соцсетях написал поздравление, которое начинается с того, что каждый настоящий мужчина "мечтает, чтобы на дорогах не было женщин", сообщает телеканал "360".

"В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки!" – написали сотрудники ведомства на странице отдела в соцсети "ВКонтакте".

Также к сообщению прикреплено видео под названием "День без женщин".

Показан оживленный перекресток, где царит хаос и все участники дорожного движения двигаются не соблюдая ПДД, однако при этом ни одной аварии не происходит.

Читайте также в сюжете: 8 марта-2019
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2019 10:28
Злая гостья

Каждая женщина тоже мечтает о дорогах без мужчин. И что?

0  0
6.03.2019 10:36
- гость -

10:28
Злая гостья
Вы ж перехлопаетесь друг с дружкой нафиг. Как вы нерегулируемые перекрёстки проезжать то будете? А вообще - борщ сам себя не сварит!

0  0
6.03.2019 10:41
- гость -

мужики - обабиваются
бабы- мужаются

0  0
6.03.2019 10:42
- гость -

вот тут я с гайцами солидарен

0  0
6.03.2019 11:11
- гость -

с гайцами или гейцами?

0  0
6.03.2019 11:23
Я

6.03.2019 11:11
- гость -
с гайцами или гейцами?

Кому что ближе!

0  0
6.03.2019 11:28
- гость -

6.03.2019 10:36
- гость -
10:28
Злая гостья
Вы ж перехлопаетесь друг с дружкой нафиг. Как вы нерегулируемые перекрёстки проезжать то будете? А вообще - борщ сам себя не сварит!
---------------------
Ну так иди и вари! Какого фига ты тут прохлаждаешься?

0  0
6.03.2019 11:32
- гость -

Заверещали фемки! И ведь явно, никто из них не хочет в забой проходчиком или кирпич ложить и в сапогах!)

0  0
6.03.2019 11:36
- гость -

свали в забой с кирпичиком - че воняешь? твой день 23 февраля

0  0
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