Сотрудники ГИБДД, поздравляя с 8 Марта, помечтали о дорогах без женщин

Уфимский отдел ГИБДД в соцсетях написал поздравление, которое начинается с того, что каждый настоящий мужчина "мечтает, чтобы на дорогах не было женщин", сообщает телеканал "360".
"В преддверии самого замечательного весеннего праздника – мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки!" – написали сотрудники ведомства на странице отдела в соцсети "ВКонтакте".
Также к сообщению прикреплено видео под названием "День без женщин".
Показан оживленный перекресток, где царит хаос и все участники дорожного движения двигаются не соблюдая ПДД, однако при этом ни одной аварии не происходит.
Комментарии
Каждая женщина тоже мечтает о дорогах без мужчин. И что?
10:28
Злая гостья
Вы ж перехлопаетесь друг с дружкой нафиг. Как вы нерегулируемые перекрёстки проезжать то будете? А вообще - борщ сам себя не сварит!
мужики - обабиваются
бабы- мужаются
вот тут я с гайцами солидарен
с гайцами или гейцами?
6.03.2019 11:11
- гость -
с гайцами или гейцами?
Кому что ближе!
6.03.2019 10:36
- гость -
10:28
Злая гостья
Вы ж перехлопаетесь друг с дружкой нафиг. Как вы нерегулируемые перекрёстки проезжать то будете? А вообще - борщ сам себя не сварит!
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Ну так иди и вари! Какого фига ты тут прохлаждаешься?
Заверещали фемки! И ведь явно, никто из них не хочет в забой проходчиком или кирпич ложить и в сапогах!)
свали в забой с кирпичиком - че воняешь? твой день 23 февраля