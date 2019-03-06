В Новосибирске переданы в суд материалы уголовного дела в отношении риелтора по обвинению в махинациях с недвижимостью, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на старшего помощника прокурора Новосибирска Елену Выступову.

Уголовное дело против риелтора возбудили в ноябре 2017 года по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие установило, что с января по ноябрь 2017 года фигурантка продавала квартиры в новостройках по два раза и более.

Следователи МВД Новосибирска установили 20 случаев мошенничества. Обманутые клиенты потеряли около 43 миллионов рублей.

Женщину отправили в СИЗО. Правоохранители арестовали драгоценности и ценные вещи обвиняемой на 400 тысяч рублей для возмещения ущерба обманутых покупателей. При этом похищенные деньги не нашлись.

Материалы дела передали в Заельцовский районный суд Новосибирска. Обвиняемой грозит крупный штраф и до 10 лет лишения свободы.