Более 8,5 тысяч жителей Алтайского края получили с 1 февраля 2019 года повышенные ежемесячные выплаты, как пострадавшие от производственных травм и профессиональных заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

"В Алтайском крае проиндексированы ежемесячные выплаты 8529 пострадавшим. Из них 5014 человек получают выплату в связи с несчастным случаем на производстве, 3116 человек – по причине профессионального заболевания, 399 – по потере кормильца", – уточнили в ФСС.

Индексация некоторых социальных выплат на 4,3% произошла с 1 февраля 2019 года.

По словам управляющей алтайским отделением ФСС Татьяны Петровой, в связи с февральской индексацией расходы отделения на ежемесячные выплаты пострадавшим увеличились более чем на 2 млн рублей. Всего в феврале сумма выплат составила почти 52 млн рублей. Всего же расходы алтайского отделения ФСС РФ на социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в 2019 году запланированы в размере 890 млн рублей, в том числе 140 млн на программу предупредительных мер.

Отметим, что индексация также коснулась работающих граждан, получающих пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Повышенные пособия Фонд выплачивает по страховым случаям, наступившим с 1 февраля 2019 года.