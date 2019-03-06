В Новосибирске следствие начало проверку информации о смерти мужчины от рака, который не смог срочно попасть к хирургу, сообщает региональный СК.
Речь идет о жителе новосибирского Академгородка Юрии Филимонове. В феврале он рассказал в Twitter, что обратился к терапевту с жалобами на острые боли в животе. Ему предложили записаться на прием к хирургу, который был возможен только через восемь дней. "Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу", – написал он.
отличный тред.— Юра Филимонов (@yurafil) 10 февраля 2019 г.
недавно у меня была сильная боль в животе.
Записался к терапевту.
Она говорит,
"А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (откуда бы я знал)
Послала к хирургу.
Записался.
Приём через 8 дней после записи.
Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу.
По данным НГС, скорую помощь Юрию вызвала инструктор по йоге, которая обратила внимание на его тяжелое состояние, в частности высокую температуру и боли в животе. В итоге оказалось, что у мужчины рак.
Сам Юрий, судя по ответам под своим же сообщением, посчитал, что речь не идет о чем-то серьезном: "Я точно знал, что это не смертельно и знал причину боли. Это были симптомы отравления с некоторыми осложнениями". Таким словами он объяснил, почему не вызвал скорую помощь при болях, а пошел к терапевту и согласился восемь дней ждать приема у хирурга.
"Состояние здоровья мужчины ухудшалось, после госпитализации в больницу и проведенных операций он умер от рака и развившегося перитонита", – говорится в сообщении СК. Юрию было 37 лет.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также свою проверку начало Министерство здравоохранения Новосибирской области.
Комментарии
Вот это реальная проблема. Если они не начнут в адекватные сроки принимать людей в больницах, люди тупо начнут звонить в скорую, зачем рисковать жизнью?