В Новосибирске следствие начало проверку информации о смерти мужчины от рака, который не смог срочно попасть к хирургу, сообщает региональный СК.

Речь идет о жителе новосибирского Академгородка Юрии Филимонове. В феврале он рассказал в Twitter, что обратился к терапевту с жалобами на острые боли в животе. Ему предложили записаться на прием к хирургу, который был возможен только через восемь дней. "Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу", – написал он.

отличный тред.



недавно у меня была сильная боль в животе.

Записался к терапевту.

Она говорит,

"А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (откуда бы я знал)

Послала к хирургу.

Записался.

Приём через 8 дней после записи.



Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу. — Юра Филимонов (@yurafil) 10 февраля 2019 г.

По данным НГС, скорую помощь Юрию вызвала инструктор по йоге, которая обратила внимание на его тяжелое состояние, в частности высокую температуру и боли в животе. В итоге оказалось, что у мужчины рак.

Сам Юрий, судя по ответам под своим же сообщением, посчитал, что речь не идет о чем-то серьезном: "Я точно знал, что это не смертельно и знал причину боли. Это были симптомы отравления с некоторыми осложнениями". Таким словами он объяснил, почему не вызвал скорую помощь при болях, а пошел к терапевту и согласился восемь дней ждать приема у хирурга.

"Состояние здоровья мужчины ухудшалось, после госпитализации в больницу и проведенных операций он умер от рака и развившегося перитонита", – говорится в сообщении СК. Юрию было 37 лет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также свою проверку начало Министерство здравоохранения Новосибирской области.