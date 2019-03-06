Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вскоре выпустит ролик, в котором он "расстреливает" депутатов Верховной рады из автоматов, сообщает "Страна.ua".

Презентацию разрабатывает студия "95 квартал". В короткое видео вошли кадры из сериала "Слуга народа". Также показана ссора парламентариев, которые не хотели голосовать за реформы, предложенные героем, которого играет Зеленский.

Осознав, что попытки вразумить депутатов безуспешны, герой ролика берет два автомата и расстреливает присутствующих на заседании. "Расстрел" происходит под песню "Ни обещаний, ни прощений" украинского музыканта Виктора Павлика.

Выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних опросов Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в предвыборной гонке на Украине. Свои голоса за него готовы отдать 25,2% опрошенных. За Юлию Тимошенко намерены голосовать 17,9% украинцев, а за действующего президента страны Петра Порошенко – 15,4%.