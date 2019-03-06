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Зеленский выпустит ролик, в котором "расстреляет" депутатов Рады из автоматов

, ИА "Амител"
Осознав, что попытки вразумить депутатов безуспешны, герой ролика берет два автомата и расстреливает присутствующих
В короткое видео вошли кадры из сериала 'Слуга народа' / Фото: кадр из видео

В короткое видео вошли кадры из сериала "Слуга народа" / Фото: кадр из видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вскоре выпустит ролик, в котором он "расстреливает" депутатов Верховной рады из автоматов, сообщает "Страна.ua".

Презентацию разрабатывает студия "95 квартал". В короткое видео вошли кадры из сериала "Слуга народа". Также показана ссора парламентариев, которые не хотели голосовать за реформы, предложенные героем, которого играет Зеленский.

Осознав, что попытки вразумить депутатов безуспешны, герой ролика берет два автомата и расстреливает присутствующих на заседании. "Расстрел" происходит под песню "Ни обещаний, ни прощений" украинского музыканта Виктора Павлика.

Выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних опросов Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в предвыборной гонке на Украине. Свои голоса за него готовы отдать 25,2% опрошенных. За Юлию Тимошенко намерены голосовать 17,9% украинцев, а за действующего президента страны Петра Порошенко – 15,4%. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2019 11:10
- гость -

Марув на евровидение не пустили за то, что она в России гастролирует, а этот кандидат в президенты у нас с тв не сходит как так?

0  0
6.03.2019 11:11
Гость

Что творят наши депутаты? Дай возможность нашему народу, то Зеленский, это детская забава.

0  0
6.03.2019 11:12
- гость -

Разжигание социальной ненависти во всей красе. это статья

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