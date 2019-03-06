Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вскоре выпустит ролик, в котором он "расстреливает" депутатов Верховной рады из автоматов, сообщает "Страна.ua".
Презентацию разрабатывает студия "95 квартал". В короткое видео вошли кадры из сериала "Слуга народа". Также показана ссора парламентариев, которые не хотели голосовать за реформы, предложенные героем, которого играет Зеленский.
Осознав, что попытки вразумить депутатов безуспешны, герой ролика берет два автомата и расстреливает присутствующих на заседании. "Расстрел" происходит под песню "Ни обещаний, ни прощений" украинского музыканта Виктора Павлика.
Выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних опросов Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию в предвыборной гонке на Украине. Свои голоса за него готовы отдать 25,2% опрошенных. За Юлию Тимошенко намерены голосовать 17,9% украинцев, а за действующего президента страны Петра Порошенко – 15,4%.
Комментарии
Марув на евровидение не пустили за то, что она в России гастролирует, а этот кандидат в президенты у нас с тв не сходит как так?
Что творят наши депутаты? Дай возможность нашему народу, то Зеленский, это детская забава.
Разжигание социальной ненависти во всей красе. это статья
Если смотреть с юмором, то неплохой ролик. Еще признает факт какие после майдана пришли депутаты. После 5 лет успешной европейской жизни
11:30
гость
Еще признает факт какие после майдана пришли депутаты. После 5 лет успешной европейской жизни
И как давно был майдан в России? Почему у нас такие депутаты?
Свои голоса за него готовы отдать 25,2% опрошенных. За Юлию Тимошенко намерены голосовать 17,9% украинцев, а за действующего президента страны Петра Порошенко – 15,4%.
Успешно они привели к власти Порошенко, что после 5 лет его правления комик его побеждает. Еще интересно, что в одном и том же опросе за кого вы будете голосовать побеждает Зеленский, а на вопрос, кто победит, отвечают Порошенко, это они так верят в честность своих европейских выборов
Он досмотрел сериал "Каратель"?
6.03.2019 11:35
- гость -
И как давно был майдан в России? Почему у нас такие депутаты?
Он же депутатов Рады расстреливает, они же пришли после майдана
Там сзади Зеленского флаги украинские
Украине очень подходит президент комик