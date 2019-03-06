Проект "Губернаторская школа" в Кузбассе обойдется в 7,5 млрд рублей

Власти Кузбасса запустили проект "Губернаторская школа", направленный на ежегодный ремонт общеобразовательных учреждений, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщили в администрации Кемеровской области, проект рассчитан на три года и предусматривает ремонт 12 школ в год. На эти цели ежегодно из областного бюджета будут выделять 2,5 млрд рублей.

В пилотный проект пока включено 11 школ в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, а также Гурьевском, Кемеровском, Мариинском, Топкинском и Юргинском районах.