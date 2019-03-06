Россияне потратили на текущие нужды больше, чем заработали

В январе 2019 года жители России поставили исторический антирекорд, потратив на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свежую статистику расходов домохозяйств в стране.
Таким образом, был преодолен традиционный январский максимум (в январе 2018 года – 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998-1999 годах, когда доходы упали на четверть).
Это произошло на фоне незначительного (на 0,1%, или 65 млрд руб.) ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2% (минимума с середины 2016 года), снижение реальных доходов на 1,3% и заметное падение их покупательной способности практически по всем категориям товаров.
В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6% – до 12,6% в январе 2019 года.
"Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы", – поясняется в январском аналитическом комментарии ЦБ об экономике.
Эксперты отмечают, что такой уровень потребления позволил гражданам поддержать растраты рублевых сбережений гражданам 245 млрд руб. наличных и 555 млрд руб. банковских. При этом валютные банковские сбережения на фоне роста опасений новых внешнеэкономических санкций в январе выросли при меньшей, чем в прошлом году, доле трат на покупку наличной валюты. Граждане активно делали покупки при помощи банковских карт за рубежом (4,4% из 100,7%), ходили в кафе и рестораны (годовой прирост оборота общепита в январе составил 4,9%) и покупали автомобили.
В ЦБ ожидают, что "с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1-1,5%".
Комментарии
На фоне этого подсчета заявления министров от : государство вам ничего не должно, до томской мин обр мы не обязаны заниматься кормлением детей в школах выглядят вполне естественно. Тем более у нас же стратегия- борьба с бедностью, вот думаю третью работу найти, двух уже не хватает...
Китай снизит текущую ставку НДС с 16% до 13% для промышленности и с 10% до 9% в транспортной и строительной отраслях, сократив налоговое бремя предприятий и отчисления на социальное страхование почти на ¥2 трлн.
Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий включение в Налоговый кодекс (НК) наиболее значимых квазиналоговых платежей, сообщило министерство.
Речь идет о плате за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислениях операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой свыше 12 тонн, а также об утилизационном, экологическом и курортном сборах.
так победимЪ
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