Россияне потратили на текущие нужды больше, чем заработали

В январе 2019 года жители России поставили исторический антирекорд, потратив на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свежую статистику расходов домохозяйств в стране.

Таким образом, был преодолен традиционный январский максимум (в январе 2018 года – 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998-1999 годах, когда доходы упали на четверть).

Это произошло на фоне незначительного (на 0,1%, или 65 млрд руб.) ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2% (минимума с середины 2016 года), снижение реальных доходов на 1,3% и заметное падение их покупательной способности практически по всем категориям товаров.

В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6% – до 12,6% в январе 2019 года.

"Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы", – поясняется в январском аналитическом комментарии ЦБ об экономике.

Эксперты отмечают, что такой уровень потребления позволил гражданам поддержать растраты рублевых сбережений гражданам 245 млрд руб. наличных и 555 млрд руб. банковских. При этом валютные банковские сбережения на фоне роста опасений новых внешнеэкономических санкций в январе выросли при меньшей, чем в прошлом году, доле трат на покупку наличной валюты. Граждане активно делали покупки при помощи банковских карт за рубежом (4,4% из 100,7%), ходили в кафе и рестораны (годовой прирост оборота общепита в январе составил 4,9%) и покупали автомобили.

В ЦБ ожидают, что "с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1-1,5%".