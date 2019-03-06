Фото: проект ООО "Алтайгражданпроект"

Новый 24-этажный дом появится в Барнауле на улице Песчаная, 180. Проект разработали в ООО "Алтайгражданпроект". Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", 24-этажка будет примечательна наличием двухуровневой подземной автостоянки. На первом этаже разместятся объекты общественного назначения. Здание будет облицовано кирпичом, окрашено в оранжевый, серый и белый цвета, стилистика соответствует первым домам в ЖК.



В настоящее время вокруг высотки располагается частный сектор. При этом на данной территории компания-застройщик (ООО "Строительная инициатива" – инвестор ООО "Жилищная инициатива") уже начала возведение второй очереди ЖК "Димитровские горки".

Первый дом этого комплекса по ул. Димитрова, 130 уже сдан, второй строится по адресу пер. Ядринцева, 95, а рядом с ним расположилась новая свечка.

Как напоминает портал, в администрации Барнаула уже обсуждается план квартала "Строитель", ограниченный улицами Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная и пер. Ядринцева, где разместятся более 20 жилых многоквартирных домов, гаражные и торговые комплексы, своя социальная инфраструктура.