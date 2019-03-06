Фото: bugatti.com

La Voiture Noire – так называется автомобиль, презентованный Bugatti на знаменитом Женевском автосалоне. Цена автомобиля составила около 11 миллионов евро, что делает его самой дорогой машиной в мире.

Уникальный автомобиль оснащен 16-цилиндровым двигателем объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Все детали выполнены вручную.

La Voiture Noire уже продан, и источники агентства Bloomberg утверждают, что им стал экс-глава Volkswagen Фердинанд Пьех. Напомним, Bugatti является одним из 12 брендов Volkswagen Group.