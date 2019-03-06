Такие работы можно проводить при температуре минус 10 градусов/ Фото: barnaul.org

Сезон ремонта дорог стартовал в Барнауле на месяц раньше, чем годом ранее — этому поспособствовала оттепель, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В данный момент работы проводятся с использованием холодной асфальтобетонной смеси.

"Технология позволяет производить ямочный ремонт покрытия холодным асфальтом при окружающей температуре до минус 10 градусов. В отличие от традиционного горячего асфальта, этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды. Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ. В первую очередь ремонтируются наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока", — уточняют в мэрии.

По словам руководителя муниципального "Автодорстроя" Андрея Курышина, за первые дни марта дорожники уже провели ямочный ремонт на улице Власихинской в районе пересечения с улицей Лазурной, а также на переулке Карева. Сейчас работы ведут на участке дороги в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Пионеров.

"Автодорстрой" планирует отремонтировать 25 участков в разных районах города, а общая площадь ремонта с применением холодного асфальта по муниципальному заданию в 2019 году составит 176,5 квадратных метра дорог.

О старте ремонта дорог высказался первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, который подчеркнул: "Решено незамедлительно приступить к устранению выбоин на основных городских магистралях. Также сегодня мы уделяем пристальное внимание ресурсоснабжающим организациям и их работе по восстановлению дорожного полотна после возникновения и устранения аварий на инженерных сетях. Необходимо в кратчайшие сроки восстанавливать благоустройство с соблюдением всех технологических требований, чтобы избежать "провалов" дорожного полотна".

Также отметим, что в текущем году дорожные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" станут более масштабными и капиталоемкими.