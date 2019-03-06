Губернатор Алтайского края Виктор Томенко несколько улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге влияния глав регионов по итогам февраля 2019 года. Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций.

Виктор Томенко сохранил свои позиции в группе "среднее влияние". Он занимает 65-ю строчку рейтинга, 3,83 балла. Месяцем ранее у него было 67-е место.

Также в этой группе губернатор Омской области Александр Бурков (54-е место, 4,2 балла), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (56-е место, 4,15 балла), председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов (75-е место, 3,3 балла), иркутский губернатор Сергей Левченко (79-е место, 3,17 балла), глава Республики Алтай Александр Бердников (81-е место, 3,1 балла), председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол (82-е место, 3,08 балла).

Единственный из сибирских губернаторов, кто попал в группу "очень сильное влияние" (топ-20), это глава Красноярского края Александр Усс. Он на 11-м месте со средним баллом 5,8.

В группе "сильное влияние" губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (27-е место, 4,9 балла). За месяц он ухудшил позиции на одну строчку.

В топ-5 влиятельности вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Алексей Беглов.

Всего в рейтинге 85 мест.

Значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов (в том числе в сфере развития портового хозяйства), планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, а также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом", – прокомментировал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.