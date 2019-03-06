В Ставропольском крае недалеко от города Невинномысска легковой автомобиль на трассе столкнулся с микроавтобусом, следовавшим из Азербайджана, передает ТАСС.

По предварительным данным, погибли не менее шести человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в администрации Ставропольского края. Гражданство погибших и пострадавших сейчас устанавливается. В МЧС сообщили, что в числе погибших детей нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, врачи и специалисты экстренных служб. Пострадавших отправили в больницу Невинномысска.

Движение в районе 252-го километра федеральной автодороги "Кавказ" затруднено. По предварительной информации, причиной мог стать выезд легкового автомобиля на встречную полосу.