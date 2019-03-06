Полиция выяснила, что на самом деле заявитель потратил деньги на свои нужды / Фото: 22.мвд.рф

Водитель-экспедитор из Барнаула присвоил денежные средства и сообщил в полицию об ограблении, жертвой которого он якобы оказался.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию поступила информация о разбойном нападении на водителя-экспедитора одной из продуктовых компаний региональной столицы.

"По словам мужчины 1981 года рождения, накануне вечером на трассе около города Новоалтайска двое неизвестных под угрозой применения ножа открыто похитили у него более 126 тысяч рублей, принадлежащих компании, в которой он работает. По словам потерпевшего, злоумышленники разбили стекла машины и порезали сумку, в которой и находились деньги", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Однако полицейские установили, что деньги мужчина присвоил и потратил их в Новосибирске на свои личные нужды.

В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело.