Театральная группа режиссера Дарьи Уханковой встречается не в первый раз. Репетиции участников проекта "Большая сцена" в самом разгаре.

В этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнером проекта выступил ПАО "Ростелеком". Финальный показ спектакля состоится 18 апреля 2019 года во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят 4 разные постановки – от классических сцен до ломающих театральные стандарты. Главный режиссер проекта – Леонид Черкашенинов, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры.