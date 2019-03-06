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В Бразилии завершился знаменитый пятидневный карнавал. Фестиваль традиционно проводится за сорок дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста по католическому календарю. Центральное событие карнавала – конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.

В этом году, как пишет ТАСС со ссылкой на представителя городской мэрии Марселу Алвеса, в танцевальных шествиях приняли участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов.